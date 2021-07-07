Балотелли стал игроком турецкого клуба

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Балотелли стал игроком турецкого клубаФото: инстаграм "Адана Демирспор"/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли перешел в клуб из чемпионата Турции.

Новичок турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" подписал с итальянцем соглашение на 3 сезона.

В прошедшем сезоне бывший нападающий "Интера", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" играл за "Монцу" в Серии Б и забил 6 голов в 14 матчах.

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