Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в 21-м веке

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Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в 21-м веке

Итальянский нападающий Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в 21-м веке.

На официальном сайте "орлят" сообщается, что дубль 27-летнего форварда в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" позволил ему возглавить список голеадоров команды в текущем столетии. 

Теперь в активе Балотелли 38 голов в составе "Ниццы". Помимо него в пятёрку бомбардиров клуба в 21-м веке входят Дарио Цвитанич (36), Алассан Плеа (34), Лоик Реми (30) и Бакари Коне (29).

Не пропустите: Балотелли забил 40-й гол за "Ниццу", его лучший результат в клубной карьере. | http://soccernews.ru

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