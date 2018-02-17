Итальянский нападающий Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в 21-м веке.

На официальном сайте "орлят" сообщается, что дубль 27-летнего форварда в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" позволил ему возглавить список голеадоров команды в текущем столетии.

Теперь в активе Балотелли 38 голов в составе "Ниццы". Помимо него в пятёрку бомбардиров клуба в 21-м веке входят Дарио Цвитанич (36), Алассан Плеа (34), Лоик Реми (30) и Бакари Коне (29).

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