В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" дома играет с "Локомотивом" (2:0, первый тайм).

Дублем в этом поединке отметился нападающий французского клуба Марио Балотелли.

27-летний Балотелли забил уже шесть голов в этом розыгрыше турнира.

Стоит отметить, что Балотелли стал вторым итальянцем в истории, забившим более пяти голов в Лиге Европы. Ранее подобное удавалось Джузеппе Росси, который отличился 11 раз за "Вильярреал" в Лиге Европы-2010/11.

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