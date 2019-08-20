Балотелли сыграет за свой бывший клуб "Манчестер Сити" в прощальном матче Компани

Новичок "Брешии" Марио Балотелли будет выступать в матче против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в прощальном матче Венсана Компани. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

В поединке также будут участвовать: Серхио Агуэро, Давид Сильва, Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэрри, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрлэнд, Крейг Беллами и другие бывшие игроки "Манчестер Сити".



Команду звёзд Премьер-лиги будет тренировать Роберто Мартинес.



Матч пройдет 11 сентября. Средства, вырученные с матча, пойдут на решение проблемы бездомных на улицах Манчестера.



Компани покинул "Сити" по окончанию этого сезона. 33-летний футболист играл в составе "горожан" 11 лет.

А еще: "Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани | http://soccernews.ru