Балотелли требует компенсацию за расторжение контракта с "Брешией"
Нападающий Марио Балотелли хочет заработать на прекращении сотрудничества с "Брешией", сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, скандальный футболист настаивает на том, что ему положена компенсация за досрочное расторжение контракта.
"Брешия" не согласна с требованиями одиозного итальянца. Клуб не собирается платить игроку.
Напомним, что контракт 29-летнего форварда с "ласточками" был рассчитан до 2023 года.
Балотелли присоединился к "Брешии" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Балотелли может продолжить карьеру в США. | http://soccernews.ru
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