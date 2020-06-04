Балотелли требует компенсацию за расторжение контракта с "Брешией"

Нападающий Марио Балотелли хочет заработать на прекращении сотрудничества с "Брешией", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, скандальный футболист настаивает на том, что ему положена компенсация за досрочное расторжение контракта.

"Брешия" не согласна с требованиями одиозного итальянца. Клуб не собирается платить игроку.

Напомним, что контракт 29-летнего форварда с "ласточками" был рассчитан до 2023 года.

Балотелли присоединился к "Брешии" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Балотелли может продолжить карьеру в США. | http://soccernews.ru