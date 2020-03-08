Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

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Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Форвард "Брешии" Марио Баллотели выступил за то, чтобы матчи чемпионата Италии были отменены из-за коронавируса.

В Италии зафиксировано 233 случая смерти от вируса, еще 567 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

"Деньги не стоят нашего здоровья. Я согласен на все сто процентов.

Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса. Мне зачем это? Развлекать кого-то? Ребята, со здоровьем не шутят", - передает слова Балотелли Football Italia.

А еще: Врач сборной России высказался о распространении коронавируса | http://soccernews.ru
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