Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Форвард "Брешии" Марио Баллотели выступил за то, чтобы матчи чемпионата Италии были отменены из-за коронавируса.

В Италии зафиксировано 233 случая смерти от вируса, еще 567 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

"Деньги не стоят нашего здоровья. Я согласен на все сто процентов.

Я уже не вижу своих детей из-за этого проклятого коронавируса. Мне зачем это? Развлекать кого-то? Ребята, со здоровьем не шутят", - передает слова Балотелли Football Italia.

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