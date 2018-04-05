Балотелли: "У меня было бы меньше проблем, если бы я был белым"



Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что ему мешает цвет его кожи.

"Порой на стадионах люди скандировали, что нет черных итальянцев. А я являюсь доказательством того, что они есть. Италия это не страна расистов, но они там есть. Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем", – приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, что форвард не вызывался в сборную Италии с 2014 года.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел 30 матчей и забил 22 гола.

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