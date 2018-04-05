Балотелли: "У меня было бы меньше проблем, если бы я был белым"
Итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что ему мешает цвет его кожи.
"Порой на стадионах люди скандировали, что нет черных итальянцев. А я являюсь доказательством того, что они есть. Италия это не страна расистов, но они там есть. Если бы я был белым, то имел бы меньше проблем", – приводит слова Балотелли Football Italia.
Напомним, что форвард не вызывался в сборную Италии с 2014 года.
В этом сезоне 27-летний Балотелли провел 30 матчей и забил 22 гола.
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|Лацио
|30
|57
|6
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|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
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|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
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|18
|Кротоне
|30
|24
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|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|30
|13