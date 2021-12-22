Балотелли ударил одноклубника ногой по голове (видео)
Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли отметился странным поступком во время матча 18-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем" (2:0).
Победу "Адане" принес дубль форварда Юнуса Акгюна. Во время празднования Балотелли подошел к Акгюну и ударил его ногой по голове.
@FinallyMario jokingly kicks his team mate in the head to celebrate @AdsKulubu's goal!— GiveMeSport (@GiveMeSport) December 21, 2021
: @beINSports_TR pic.twitter.com/P4TTTOWXIu
31-летний Балотелли выступал за "Адана Демирспор" с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Балотелли рассказал о своей мечте. | http://soccernews.ru
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