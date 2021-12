Балотелли ударил одноклубника ногой по голове (видео)

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли отметился странным поступком во время матча 18-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем" (2:0).

Победу "Адане" принес дубль форварда Юнуса Акгюна. Во время празднования Балотелли подошел к Акгюну и ударил его ногой по голове.

@FinallyMario jokingly kicks his team mate in the head to celebrate @AdsKulubu's goal!



: @beINSports_TR pic.twitter.com/P4TTTOWXIu