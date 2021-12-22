Балотелли ударил одноклубника ногой по голове (видео)

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли отметился странным поступком во время матча 18-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем" (2:0).

Победу "Адане" принес дубль форварда Юнуса Акгюна. Во время празднования Балотелли подошел к Акгюну и ударил его ногой по голове.

31-летний Балотелли выступал за "Адана Демирспор" с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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