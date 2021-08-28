Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)
Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли остался крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Турции с "Коньяспором" (1:1).
Форварда заменили на 57-й минуте при счете 0:0. На скамейке запасных Балотелли ругался, махал руками и ударил по задней стенке.
56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021
31-летний Балотелли перешел в "Адана Демирспор" в июле 2021 года из "Монцы" на правах свободного агента. За турецкий клуб он провел три матча и отдал одну голевую передачу.
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|Команда
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|О
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|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
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|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24