Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли остался крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Турции с "Коньяспором" (1:1).

Форварда заменили на 57-й минуте при счете 0:0. На скамейке запасных Балотелли ругался, махал руками и ударил по задней стенке.

56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021

31-летний Балотелли перешел в "Адана Демирспор" в июле 2021 года из "Монцы" на правах свободного агента. За турецкий клуб он провел три матча и отдал одну голевую передачу.

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