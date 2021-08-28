Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)

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Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли остался крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Турции с "Коньяспором" (1:1).

Форварда заменили на 57-й минуте при счете 0:0. На скамейке запасных Балотелли ругался, махал руками и ударил по задней стенке.

31-летний Балотелли перешел в "Адана Демирспор" в июле 2021 года из "Монцы" на правах свободного агента. За турецкий клуб он провел три матча и отдал одну голевую передачу.

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