Балотелли уйдёт из "Брешии"

"Брешия" близка к расставанию с нападающим Марио Балотелли, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, стороны уже договорились о прекращении сотрудничества грядущим летом.

29-летний форвард может продолжить карьеру в Турции или Бразилии, где им интересуются "Галатасарай" и "Васко да Гама" соответственно.

Балотелли выступает за "Брешию" с 2019 года, сыграл 19 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость – 5,5 миллионов евро.

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