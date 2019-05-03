Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"

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Балотелли в летнее трансферное окно может перейти в "Брешию"

Игрок "Марселя" Марио Балотелли может перейти по окончании сезона в "Брешию", утверждает Football Italia.

По данным издания, итальянский клуб хочет купить 28-летнего футболиста, для укрепления позиций. Однако проблемой может стать оклад футболиста, который сейчас получает 5,4 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что "Брешия" вернулась в Серию А, спустя 8 лет.

В нынешнем сезоне итальянец участвовал в 22 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Стоит отметить, что сам Балотелли заявлял, что хотел бы завершить карьеру в итальянском клубе. В провинции Брешия игрок провел часть детства. 

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