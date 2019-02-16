Балотелли в очередной раз проявил себя в матче с "Амьеном"

Теги марио балотеллимарсельамьен

Балотелли в очередной раз проявил себя в матче с "Амьеном"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли стал автором второго гола в матче с "Амьеном" (2:0, первый тайм).

Итальянец перешел в "Марсель" из "Ниццы" 24 января 2019 года на права свободного агента. С того момента он забил уже 3 гола в 4 матчах. 

Контракт игрока рассчитан до конца сезона.

"Марсель набрал 37 очков и расположился на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

А еще: Чувствую себя как дома: Балотеллитрогательно высказался о "Марселе"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен

"Ювентус" предложит "Интеру" грандиозный обмен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 24 49
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
6 Монпелье Монпелье 23 37
7 Ницца Ницца 24 37
8 Ренн Ренн 24 36
9 Ним Ним 25 36
10 Страсбур Страсбур 24 35
11 Реймс Реймс 24 35
12 Анжер Анжер 24 30
13 Бордо Бордо 23 28
14 Нант Нант 24 27
15 Тулуза Тулуза 24 27
16 Амьен Амьен 25 21
17 Дижон Дижон 24 20
18 Монако Монако 24 19
19 ФК Кан ФК Кан 24 18
20 Генгам Генгам 24 14
Полная таблица

топ-5 тегов