Балотелли в очередной раз проявил себя в матче с "Амьеном"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли стал автором второго гола в матче с "Амьеном" (2:0, первый тайм).

Итальянец перешел в "Марсель" из "Ниццы" 24 января 2019 года на права свободного агента. С того момента он забил уже 3 гола в 4 матчах.

Контракт игрока рассчитан до конца сезона.

"Марсель набрал 37 очков и расположился на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

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