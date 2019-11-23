Балотелли вернулся к тренировкам с "Брешией" после конфликта с тренером

Конфликт между форвардом "Брешии" Марио Балотелли и наставником команды Фабио Гроссо, по всей видимости, исчерпан.

Как сообщает Football Italia, скандальный игрок возобновил тренировки в общей группе "ласточек".

Известно, что с нападающим провёл разъяснительную беседу президент "Брешии" Массимо Челлино.

Напомним, что в четверг Гроссо выгнал Балотелли с занятия из-за его наплевательского отношения к тренировочному процессу.

В текущем сезоне 29-летний футболист забил всего 2 гола в 7 матчах в составе "Брешии".

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