Балотелли включил себя в десятку лучших игроков мира

Теги марио балотеллиницца

Балотелли включил себя в десятку лучших игроков мира

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли высоко оценивает свою игру.

"Сейчас я в хорошей форме и могу в любом месте сделать результат. Думаю, я вхожу в десятку лучших футболистов мира. Роналду и Месси находятся на другом уровне, но я могу быть рядом с Неймаром, Гризманном и Дибалой. Они впереди меня только потому, что у них больше титулов" - цитирует 27-летнего форварда Football Italia.

В этом сезоне Балотелли сыграл за "Ниццу" 31 матч, забил 22 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Балотелли назвал своего футбольного отца. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 31 62
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 31 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов