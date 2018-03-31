Балотелли включил себя в десятку лучших игроков мира

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли высоко оценивает свою игру.

"Сейчас я в хорошей форме и могу в любом месте сделать результат. Думаю, я вхожу в десятку лучших футболистов мира. Роналду и Месси находятся на другом уровне, но я могу быть рядом с Неймаром, Гризманном и Дибалой. Они впереди меня только потому, что у них больше титулов" - цитирует 27-летнего форварда Football Italia.

В этом сезоне Балотелли сыграл за "Ниццу" 31 матч, забил 22 гола и сделал 1 ассист.

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