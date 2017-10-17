Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"

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Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли советует своему бывшему клубу "Милану" приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди.

"Поздравляю этого парня, действительно хорош. Он настоящий бомбардир. Возможно, "Милан" проснётся и подпишет его" - цитирует Балотелли Football Italia.

Напомним, что Икарди в воскресенье оформил хет-трик в миланском дерби, принеся победу "Интеру" со счётом 3:2.

Не пропустите: Икарди стал первым автором хет-трика в миланском дерби с 2012 года. | http://soccernews.ru

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