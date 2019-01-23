Балотелли выберет между двумя клубами

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли близок к переходу в "Марсель", сообщает RMC Sport.

Ожидается, что игрок завтра пройдет медосмотр и заключит с клубом соглашение до конца сезона. Однако подписать Балотелли также желает "Вест Хэм", который вскоре приступит к переговорам с ним.

Балотелли выступает за "Ниццу" с 2016 года. В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ориентировочная стоимость 28-летнего футболиста составляет 18 миллионов евро.

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