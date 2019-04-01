Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"

Теги марсельмарио балотелли

Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"

Нападающий Марио Балотелли сообщил руководству "Марселя", что он рассматривает вариант с уходом из клуба.

По информации L’Equipe, скандальный итальянец поставил ультиматум провансальцам - или команда попадает в Лигу Чемпионов, или он покинет "Велодром".

Ещё одно условие футболиста касалось возможного увеличения зарплаты, но этот пункт сразу же был отвергнут боссами "Марселя".

Сейчас оклад форварда составляет около 4 миллионов евро за сезон.

Балотелли перешёл в "Марсель" в январе на правах свободного агента, сыграл 9 матчей и забил 7 голов. Его контракт с клубом истекает в июне.

Не пропустите: Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности. | http://soccernews.ru  

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме

"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 29 80
2 Лилль Лилль 30 60
3 Лион Лион 30 56
4 Марсель Марсель 30 48
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Ницца Ницца 30 44
8 Монпелье Монпелье 29 42
9 Ренн Ренн 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Анжер Анжер 30 37
12 Ним Ним 28 37
13 Бордо Бордо 30 35
14 Тулуза Тулуза 30 32
15 Нант Нант 29 31
16 Монако Монако 30 30
17 Амьен Амьен 30 30
18 ФК Кан ФК Кан 30 23
19 Генгам Генгам 29 22
20 Дижон Дижон 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов