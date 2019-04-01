Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"
Нападающий Марио Балотелли сообщил руководству "Марселя", что он рассматривает вариант с уходом из клуба.
По информации L’Equipe, скандальный итальянец поставил ультиматум провансальцам - или команда попадает в Лигу Чемпионов, или он покинет "Велодром".
Ещё одно условие футболиста касалось возможного увеличения зарплаты, но этот пункт сразу же был отвергнут боссами "Марселя".
Сейчас оклад форварда составляет около 4 миллионов евро за сезон.
Балотелли перешёл в "Марсель" в январе на правах свободного агента, сыграл 9 матчей и забил 7 голов. Его контракт с клубом истекает в июне.
Не пропустите: Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности. | http://soccernews.ru
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|Страсбур
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|30
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|Нант
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|16
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|21