Балотелли выдвинул ультиматум "Марселю"

Нападающий Марио Балотелли сообщил руководству "Марселя", что он рассматривает вариант с уходом из клуба.

По информации L’Equipe, скандальный итальянец поставил ультиматум провансальцам - или команда попадает в Лигу Чемпионов, или он покинет "Велодром".

Ещё одно условие футболиста касалось возможного увеличения зарплаты, но этот пункт сразу же был отвергнут боссами "Марселя".

Сейчас оклад форварда составляет около 4 миллионов евро за сезон.

Балотелли перешёл в "Марсель" в январе на правах свободного агента, сыграл 9 матчей и забил 7 голов. Его контракт с клубом истекает в июне.

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