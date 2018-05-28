Балотелли выразил поддержку Кариусу

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Балотелли выразил поддержку Кариусу

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли поддержал вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который допустил две грубейших ошибки в финале Лиги Чемпионов.

"Брат, оставайся сильным" - написал Балотелли в комментариях на странице голкипера "красных" в инстаграме.

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