Балотелли выразил желание поиграть в "Наполи"

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Балотелли выразил желание поиграть в "Наполи"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли сказал, что хотел бы выступать за "Наполи". Об этом футболист сообщил в своем инстаграме.

"В "Наполи" я был бы счастлив, серьезно. Из своей дочери я бы сделал лидера ультрас, он ведь болельщика "Наполи". Она была в восторге, когда я ее сводил на "Сан-Паоло", была как под гипнозом", - сказал Балотелли.

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провел за "Брешию" 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Балотелли получил предложение от турецкого топ-клуба| http://soccernews.ru
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