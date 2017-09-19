Балотелли высказался о конфликте Неймара и Кавани

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли высказался о конфликте, который разгорелся между игроками ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Так, в своем инстаграме 27-летний нападающий "орлят" написал: "Неймар, ты не должен даже спрашивать у них, чтобы пробивать штрафные удары".

Напомним, между Кавани и Неймаром едва не случилась драка. | soccernews.ru