Балотелли высказался о победе сборной Италии на Евро-2020
Фото инстаграм Марио Балотелли
Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли рассказал о своём отношении к триумфу сборной Италии на прошлогоднем Чемпионате Европы.
"Я мало следил за командой во время Евро, потому что мне больно смотреть, как итальянская сборная играет без меня. Они абсолютно заслуженно стали победителями турнира, но если бы я был на поле, мы выиграли бы ещё легче", - приводит слова Балотелли Football Italia.
Форвард выступал за сборную Италии с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.
"Скуадра Адзурра" победила на Евро-2020, одолев в финале турнира Англию в серии пенальти.
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