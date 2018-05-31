Балотелли высказался о своем будущем



Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что он пока не определился со своим будущем.

"Я никогда не задумываюсь о будущем и живу настоящим моментом. Сейчас я не могу сказать, где продолжу карьеру", - приводит слова форварда официальный сайт "Ниццы".

Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает летом и он станет свободным агентом. Интерес к нему проявляют "Рома", "Наполи", "Парма", "Арсенал", "Марсель" и дортмундская "Боруссия".

В минувшем сезоне 27-летний Балотелли провел 38 матчей за "Ниццу" и забил 26 голов.

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