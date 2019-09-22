Балотелли высказался о своей нынешней форме

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Балотелли высказался о своей нынешней форме
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли заявил, что в данный момент он находится в хорошей форме.

"В последние 1,5 месяца я работал более усердно, чем когда-либо в своей карьере. Сейчас я нахожусь в отличной форме. В последний раз я столько весил, когда выступал за "Манчестер Сити". Моей целью является попадание сборной Италии на чемпионат Европы. Но сейчас я стремлюсь поскорее набрать форму", - приводит слова Балотелли DAZN.

29-летний Балотелли в летнее трансферное окно перешел в "Брешию" на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал за "Ниццу" и "Марсель". В сумме он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Манчини назвал условие для возвращения Балотелли в сборную Италии. | http://soccernews.ru
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