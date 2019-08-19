Балотелли: "Я хочу попасть на Евро-2020"

Новоиспеченный форвард "Брешии" Марио Балотелли заявил, что хочет добиться возвращения в сборную Италии и попасть на Евро-2020.

"Мой агент Мино Райола сообщил мне об интересе "Брешии". Я не побоялся такого вызова. Я сделаю все, чтобы команда прогрессировала.

Я хочу вернуться в сборную Италии и сыграть на Евро-2020. Я рад вернуться в родной город. Мои родители очень обрадовались, когда узнали о моем переходе", - цитирует Балотелли GianlucaDiMarzio.com.

Ранее сообщалось, что Балотелли заключил с клубом многолетнее соглашение. Прошлым клубом итальянца был "Марсель".

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