Балотелли: "Я не робот. Я устал от унижений и оскорблений"

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Балотелли: "Я не робот. Я устал от унижений и оскорблений"
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли не исключил вероятности отказа от возможного приглашения в сборную Италии.

"Последние три года я всегда был готов вернуться в сборную. Но сейчас я чувствую себя морально истощенным из-за оскорблений и унижений. Я не робот. Я могу много раз не отвечать на критику, но я все вижу и слышу. Это накапливается во мне", - написал Балотелли на своем странице в Instagram.

28-летний Балотелли выступает за сборную Италии с 2010 года, провел за нее 36 матчей, в которых забил 14 голов. В составе итальянской сборной он становился финалистом чемпионата Европы-2012.

Не пропустите: Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru

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