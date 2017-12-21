Балотелли: "Я не вернусь в "Милан", там меня опять сделают крайним"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли исключил вероятность своего возвращения в "Милан".

"Мне жаль, что сейчас у "Милана" не все в порядке. "Ниццей" также владеют китайцы, но все они хорошо знают друг другу. А в "Милане" все покрыто мраком. Я приехал в Милан, чтобы встретиться с друзьями по команде, но меня на пустили на базу. Я не вернусь в "Милан", там меня опять сделают крайним", - приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 21 матч во всех турнирах и забил 16 голов.

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