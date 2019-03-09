Балотелли ярко высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов

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Балотелли ярко высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов

Форвард "Марселя" Марио Балотелли прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов.

"Я смотрел игру, "МЮ" заслуженно выиграл. ПСЖ - очень сильная команда. Хотя нет, у них очень сильные футболисты, а это совсем разные вещи. Вот им и не везет в еврокубках", - приводит слова Балотелли La Provence.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ обыграл "МЮ" в Англии 2:0, но в ответной игре уступил манкунианцам 1:3.

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