Балотелли ярко высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
Форвард "Марселя" Марио Балотелли прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов.
"Я смотрел игру, "МЮ" заслуженно выиграл. ПСЖ - очень сильная команда. Хотя нет, у них очень сильные футболисты, а это совсем разные вещи. Вот им и не везет в еврокубках", - приводит слова Балотелли La Provence.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ ПСЖ обыграл "МЮ" в Англии 2:0, но в ответной игре уступил манкунианцам 1:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19