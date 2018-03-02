Балотелли забил 3000-й гол "Ниццы" в чемпионате Франции

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Балотелли забил 3000-й гол "Ниццы" в чемпионате Франции

Первый гол в матче 28-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Лиллем", автором которого стал Марио Балотелли, стал юбилейным для "орлят".

Как сообщает Opta, итальянский бомбардир забил 3000-й мяч "Ниццы" в рамках чемпионата Франции.

Стоит отметить, что "Ницца" стала седьмой командой, которой покорился этот показатель. Ранее почётную отметку преодолели "Марсель", "Сент-Этьен", "Бордо", "Сошо", "Монако" и "Лион". | http://soccernews.ru

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