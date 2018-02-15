Балотелли забил 40-й гол за "Ниццу", его лучший результат в клубной карьере
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" играет с "Локомотивом" (2:1, второй тайм).
Дублем в этом поединке отметился итальянский нападающий Марио Балотелли.
Форвард забил свой 40-й гол за французов в 56 матчах.
Стоит отметить, что это лучший результат в карьере итальянца. Ранее он забивал по 30 голов за "Манчестер Сити" и "Милан" и 28 мячей за "Интер".
Не пропустите: Балотелли стал вторым итальянцем в истории, забившим более пяти голов в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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