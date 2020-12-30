Балотелли забил уже через 4 минуты после своего дебюта за "Монцу"

Марио Балотелли, который теперь является игроком клуба Серии В "Монцы", смог забить гол в первом же матче за клуб.

Итальянец появился на поле в стартовом составе против "Салернитаны". Для того, чтобы забить в своем дебютном матче, игроку хватило одного касания и 4 минут.

Напомним, 30-летний нападающий подписал контракт с "Монцой" 8 декабря. До этого в его карьере были такие гранды, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль".