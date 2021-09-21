Балотелли забил второй гол в сезоне и помог "Адана Демиспор" не проиграть чемпиону

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Балотелли забил второй гол в сезоне и помог "Адана Демиспор" не проиграть чемпиону

Фото: инстаграм "Адана Демиспор"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Адана Демиспор" со счетом 3:3.

После первого тайма хозяева выигрывали со счетом 2:0 благодаря голам Франсиско Монтеро и Жозефа, а в начале второго тайма довели счет до крупного, отличился Рыдван Йылмаз. Впрочем, гости сумели отыграться, отличились Матиас Варгас, Марио Балотелли и Бритт Ассомбалонга.

"Бешикташ" является действующим чемпионом Турции. В нынешнем сезоне "орлы" с 14 очками также занимают первое место. "Адана Демирспор" с шестью очками занимает 12-ю позицию.

"Бешикташ" - "Адана Демиспор" - 3:3 (2:0)

Голы: Монтеро, 20 - 1:0, Жозеф, 43 - 2:0, Йылмаз, 52 - 3:0, Варгас, 60 - 3:1, Балотелли, 79 - 3:2, Ассомбалонга, 90+7 - 3:3

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