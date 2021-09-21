Балотелли забил второй гол в сезоне и помог "Адана Демиспор" не проиграть чемпиону
Фото: инстаграм "Адана Демиспор"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Адана Демиспор" со счетом 3:3.
После первого тайма хозяева выигрывали со счетом 2:0 благодаря голам Франсиско Монтеро и Жозефа, а в начале второго тайма довели счет до крупного, отличился Рыдван Йылмаз. Впрочем, гости сумели отыграться, отличились Матиас Варгас, Марио Балотелли и Бритт Ассомбалонга.
"Бешикташ" является действующим чемпионом Турции. В нынешнем сезоне "орлы" с 14 очками также занимают первое место. "Адана Демирспор" с шестью очками занимает 12-ю позицию.
"Бешикташ" - "Адана Демиспор" - 3:3 (2:0)
Голы: Монтеро, 20 - 1:0, Жозеф, 43 - 2:0, Йылмаз, 52 - 3:0, Варгас, 60 - 3:1, Балотелли, 79 - 3:2, Ассомбалонга, 90+7 - 3:3
Не пропустите: "Аякс" одержал яркую победу в чемпионате Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Журналист Микулик рассказал о первой реакции Карпина на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
ПСЖ отказал "Челси" в продаже ведущего защитника за 100 миллионов евро
-
"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
-
Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом
Лента новостей
-
Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
-
Балотелли забил второй гол в сезоне и помог "Адана Демиспор" не проиграть чемпиону
-
Журналист Микулик рассказал о первой реакции Карпина на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
ПСЖ отказал "Челси" в продаже ведущего защитника за 100 миллионов евро
-
"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"
-
Малафеев высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
-
"Аякс" одержал яркую победу в чемпионате Нидерландов
-
Экс-зенитовец Кришито спас "Дженоа" от поражения в матче с "Болоньей"
-
Мостовой отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
-
Криштиану Роналду мог вернуться в Мадрид летом
-
Зидан может возглавить ПСЖ
-
Тухель высказался о поведении Алонсо, который перестал поддерживать акцию BLM
-
Рангник высказался о влиянии лимита на сборную России
-
Лапорта обратился к болельщикам "Барселоны"
-
Ральф Рангник раскритиковал реформу РПЛ от Hypercube
-
Геннадий Орлов сравнил Дзюбу с Лукаку
-
1
Левандовски высказался о возможном переходе в другой чемпионат
-
2
Левандовски вручили "Золотую бутсу" за прошлый сезон
-
Анчелотти высказался о положении Асенсио в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24