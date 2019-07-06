Балотелли заплатил 2 тысячи евро за падение в воду на скутере
Экс-форвард "Марселя" Марио Балотелли отличился необычным поступком. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, 28-летний футболист в одном из баров Неаполя поспорил с владельцем заведения. Итальянец предложил мужчине заехать в море на его скутере за две тысячи евро. Владелец бара согласился, разделся и под смех и крики собравшихся упал в море на мопеде.
"Мой скутер стоил всего 600 евро", - заявил победитель пари.
Видео всей этой ситуации Балотелли опубликовал в инстаграме.
Напомним, футболист в июня этого месяца стал свободным агентом.
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