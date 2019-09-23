Балотелли заявил, что ему неинтересно противостояние с Роналду

Форвард "Брешии" и сборной Италии Марко Балотелли заявил, что его не интересует соперничество с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 5-го тура Серии А. Об этом сообщает DAZN.

"Интригует ли меня встреча с Роналду? Мне это совсем не интересно.

Да, он отличный футболист, чемпион наряду с Месси. Хорошо, что я сыграю против него, но меня это ни капли не волнует", - сказал Балотелли.

Матч "Брешия" - "Ювентус" состоится завтра, 24 сентября, на стадионе "Марио Ригамонти". Начало встречи - в 22:00 (мск).

"Ювентус" с 10 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, "Брешия" расположилась на 11 строчке.

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