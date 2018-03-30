Балотелли ждет вызов в сборную Италии

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Балотелли ждет вызов в сборную Италии

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вновь заявил, что он надеется вернуться в сборную Италии.

"Я буду честен: я жду вызов в сборную Италии. Я готов к этому. Мне уже 27 лет и у меня двое детей. Время бегать за девушками прошло. Мои прежние проблемы? Я тот, кто живет на грани", - приводит слова Балотелли Gazzetta dello Sport.

В последний раз форвард играл за итальянскую сборную на Чемпионате Мира-2014.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 30 матчей и забил 22 гола.

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