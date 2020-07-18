Балотелли зовут в клуб из третьего итальянского дивизиона

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в итальянской Серии С.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры с агентом футболиста Мино Райолой ведёт "Комо".

Сообщается, что это единственное предложение, которое сейчас есть у 29-летнего скандального форварда.

Напомним, что "Брешия" хочет избавиться от Балотелли. После отстранения от тренировок с командой игрок набрал 8 килограммов лишнего веса.

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