Балтача: "Нравится, как играет команда Станислава Черчесова"

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Балтача: "Нравится, как играет команда Станислава Черчесова"Известный в прошлом футболист Сергей Балтача поделился мнением об игре сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Мне нравится, как играет команда Станислава Черчесова. Она прибавляет от игры к игре, а главное - выбирает правильную тактику в зависимости от соперника. При поддержке своих болельщиков сборная России может пройти очень далеко", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним,  Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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