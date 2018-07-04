Балтача: "Нравится, как играет команда Станислава Черчесова"

Известный в прошлом футболист Сергей Балтача поделился мнением об игре сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Мне нравится, как играет команда Станислава Черчесова. Она прибавляет от игры к игре, а главное - выбирает правильную тактику в зависимости от соперника. При поддержке своих болельщиков сборная России может пройти очень далеко", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира. | soccernews.ru