"Балтика" арендовала хавбека ЦСКА
Полузащитник Виталий Жиронкин перешёл из ЦСКА в "Балтику", сообщает официальный сайт армейцев.
20-летний футболист сменил московский клуб на калининградский на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.
В сезоне 2019/20 Жиронкин также выступал за "Балтику", сыграл 11 матчей, результативными действиями не отличался.
Хавбек является воспитанником ЦСКА, за основную команду он пока не дебютировал.
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