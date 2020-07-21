"Балтика" арендовала хавбека ЦСКА

Полузащитник Виталий Жиронкин перешёл из ЦСКА в "Балтику", сообщает официальный сайт армейцев.

20-летний футболист сменил московский клуб на калининградский на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.

В сезоне 2019/20 Жиронкин также выступал за "Балтику", сыграл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Хавбек является воспитанником ЦСКА, за основную команду он пока не дебютировал.

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