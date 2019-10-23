"Балтика" не проигрывает 15 матчей в ФНЛ

"Балтика" переиграла "Шинник" в гостевом матче 19-го тура Олимп-ФНЛ.

Таким образом калининградский клуб улучшил свой рекорд беспроигрышной серии. У "Балтики" 15 матчей без поражения - 9 побед, 6 ничьих.

"Шинник" - "Балтика" - 0:2 (0:1)

Голы: Альшин, 28 - 0:1, Казаев, 50 - 0:2.

"Шинник": Яшин, Первушин, Стешин (Гонгапшев, 84), Покидышев (Щербаков, 46), Самойлов (Эктов, 58), Зинков (Пухов, 68), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 70), Самодин, Низамутдинов.

"Балтика": Бориско, Плопа (Мещанинов, 56), Тишкин, Кузьмин (Глушков, 77), Казаев, Альшин (Жиронкин, 87), Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев, Маркин (Аллеф, 71).

После 19 туров "Балтика" занимает 4 место в ФНЛ, имея в активе 32 балла.

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