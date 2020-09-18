"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева

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"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева

"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Большую часть сезона футболист провел во второй команде петербургского клуба. Прошлый розыгрыш 22-летний хавбек провел в аренде в "Томи". На его счету 2 гола в 21 матче ФНЛ и 3 в Кубке страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚪ Welcome Дмитрий Плетнев⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Тот самый новичок⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетнёва⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Футболисту 22 года. Его амплуа – атакующий полузащитник. Является воспитанником Академии петербургского «Зенита». Выступал за зенитовцев в молодежном первенстве РПЛ, сыграл также 1 матч за основной состав в премьер-лиге, а за «Зенит-2» – около полусотни игр в ФНЛ.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Прошлый сезон Дмитрий провел на правах аренды в «Томи». Сыграл за сибиряков 19 матчей в первенстве (забил 2 мяча) и 3 в кубке России.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ С 2014 года Дмитрий Плетнев регулярно вызывается под знамена юношеской и молодежной сборных России. В этом сезоне он дебютировал в составе команды U-20. А в 2015 году участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⚽ Рост Дмитрия – 173 см, вес – 69 кг.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⚪ Дмитрий, добро пожаловать в ряды самого западного клуба России!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Трудовое соглашение с Дмитрием Плетнёвым заключено на три года. Мы приветствуем его в бело-синих рядах и желаем успешной игры!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 7️⃣7️⃣ Дмитрий Плетнёв будет выступать за «Балтику» под 77 номером⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #ДмитрийПлетнев⁣⁣⠀ #БалтикаНовичок ⁣⁣⠀ #БалтикаНавсегда

Публикация от ФК Балтика | FC Baltika (@fcbaltika)

"Тот самый новичок!" - написала пресс-служба калининградцев.

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