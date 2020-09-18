"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Большую часть сезона футболист провел во второй команде петербургского клуба. Прошлый розыгрыш 22-летний хавбек провел в аренде в "Томи". На его счету 2 гола в 21 матче ФНЛ и 3 в Кубке страны.

"Тот самый новичок!" - написала пресс-служба калининградцев.

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