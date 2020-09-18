"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева
"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Большую часть сезона футболист провел во второй команде петербургского клуба. Прошлый розыгрыш 22-летний хавбек провел в аренде в "Томи". На его счету 2 гола в 21 матче ФНЛ и 3 в Кубке страны.
⚪ Welcome Дмитрий Плетнев⠀ ⠀ Тот самый новичок⠀ ⠀ Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетнёва⠀ ⠀ Футболисту 22 года. Его амплуа – атакующий полузащитник. Является воспитанником Академии петербургского «Зенита». Выступал за зенитовцев в молодежном первенстве РПЛ, сыграл также 1 матч за основной состав в премьер-лиге, а за «Зенит-2» – около полусотни игр в ФНЛ.⠀ ⠀ Прошлый сезон Дмитрий провел на правах аренды в «Томи». Сыграл за сибиряков 19 матчей в первенстве (забил 2 мяча) и 3 в кубке России.⠀ ⠀ С 2014 года Дмитрий Плетнев регулярно вызывается под знамена юношеской и молодежной сборных России. В этом сезоне он дебютировал в составе команды U-20. А в 2015 году участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд.⠀ ⠀ ⚽ Рост Дмитрия – 173 см, вес – 69 кг.⠀ ⠀ ⠀ ⚪ Дмитрий, добро пожаловать в ряды самого западного клуба России!⠀ ⠀ Трудовое соглашение с Дмитрием Плетнёвым заключено на три года. Мы приветствуем его в бело-синих рядах и желаем успешной игры!⠀ ⠀ 7️⃣7️⃣ Дмитрий Плетнёв будет выступать за «Балтику» под 77 номером⠀ ⠀ #ДмитрийПлетнев⠀ #БалтикаНовичок ⠀ #БалтикаНавсегда
"Тот самый новичок!" - написала пресс-служба калининградцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22