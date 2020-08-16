"Балтика" обыграла "Шинник" и возглавили турнирную таблицу ФНЛ

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"Балтика" обыграла "Шинник" и возглавили турнирную таблицу ФНЛ"Балтика" уверенно обыграла "Шинник" в матче 4-го тура ФНЛ.

Благодаря этой победе "Балтика" с 10 баллами возглавила турнирную таблицу ФНЛ. "Шинник" с 4 очками расположился на 17 строчке.

"Балтика" - "Шинник" - 2:0 (1:0)

Голы: Аллеф, 7 - 1:0, Альшин, 80 - 2:0.

"Балтика": Бориско, Тишкин, Мещанинов, Маклаков (Плопа, 72), Альшин, Кузьмин (Чочиев, 73), Казаев (Жиронкин, 90+1), Кашчелан, Шаваев (Демьянов, 90+2), Макарчук, Аллеф (Маркин, 69).

"Шинник": Матюша, Тананеев, Покидышев, Евсеев, Стешин, Дорофеев, Олейников, Зинков (Наседкин, 81), Пухов (Мацхарашвили, 46), Низамутдинов, Гонгапшев (Самодин, 46).

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