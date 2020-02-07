"Балтика" пообещала ждать Кокорина ещё две недели

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев сделал заявление об интересе калининградского клуба к форварду "Зенита" Александру Кокорину.

"Предметно с Кокориным по контракту мы не общались, так как вначале "Зенит" должен обозначить по нему свою официальную позицию. Но мы сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна. Как могу оценить вероятность трансфера? Не знаю"!, - сказал Качукаев.

Напомним, что в РПЛ зимнее ТО закрывается через две недели - 21 февраля.

Кокорин сейчас готовится ко второй части сезона с дублем "Зенита". 21 января "Сочи" объявил об аренде нападающего, однако тот отказался менять команду.

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