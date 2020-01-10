"Балтика" расторгла контракт с сыном Черчесова
"Балтика" на своём официальном сайте объявила об уходе вратаря Станислава Черчесова.
Калининградский клуб и 25-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Голкипер выступал за "Балтику" с июля 2018 года, но не провёл ни одного матча.
Стоит отметить, что Станислав Черчесов является сыном главного тренера национальной сборной России.
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|7
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|8
|Динамо Москва
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|11
|Тамбов
|19
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|12
|Ахмат
|19
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|13
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|19
|19
|14
|Оренбург
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|Крылья Советов
|19
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