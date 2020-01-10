"Балтика" расторгла контракт с сыном Черчесова

"Балтика" на своём официальном сайте объявила об уходе вратаря Станислава Черчесова.

Калининградский клуб и 25-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Голкипер выступал за "Балтику" с июля 2018 года, но не провёл ни одного матча.

Стоит отметить, что Станислав Черчесов является сыном главного тренера национальной сборной России.

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