"Балтика" расторгла контракт с сыном Черчесова

Теги балтикастанислав черчесов

"Балтика" расторгла контракт с сыном Черчесова

"Балтика" на своём официальном сайте объявила об уходе вратаря Станислава Черчесова.

Калининградский клуб и 25-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Голкипер выступал за "Балтику" с июля 2018 года, но не провёл ни одного матча.

Стоит отметить, что Станислав Черчесов является сыном главного тренера национальной сборной России.

Не пропустите: СМИ: "Краснодар" избавился от Игнатьева из-за проблем с наркотиками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым

"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов