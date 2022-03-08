"Балтика" разгромила "Краснодар-2" в ФНЛ
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги "Балтика" на выезде разгромила "Краснодар-2" со счетом 3:0.
Победу калининградскому клубу принесли дубль Максима Барсова и гол Артема Максименко.
"Балтика", набрав 41 очко, вышла на шестое место в турнирной таблице ФНЛ. "Краснодар-2" с 33 очками остался на 14-й позиции.
"Краснодар-2" – "Балтика" - 0:3 (0:1)
Голы: Барсов, 37 - 0:1, Максименко, 55 - 0:2, Барсов, 64 - 0:3
"Краснодар-2": Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Агкацев, Сухорученко, Рейхмен, Ндука, Воротников, Самко, Попов, Окоронкво
"Балтика": Остойич, Латышонок, Мещанинов, Попов, Кашчелан, Альшин, Кузьмин, Осипов, Лазарев, Барсов, Максименко.
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