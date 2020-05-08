Банда преступников ограбили дома Лэмпарда и покойного владельца "Лестера"

Банда воров ограбили дома главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и покойного владельца "Лестера" Вишая Шриваддханапрабха, сообщает The Sun.

Сначала бандиты ограбили дом наставника "синих" и спустя 10 дней покойного Вишая. Полиция предполагает, что орудовала одна и та же банда.

Из дома Шриваддханапрабха было украдено ценностей на сумму более 1 млн фунтов. Из дома Лэмпарда были украдены ювелирные украшения и часы тренера и его супруги на сумму порядка 60 тысяч фунтов.

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