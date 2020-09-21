Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает
Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард перед стартом сезона подогрели атмосферу этого матча. Немецкий специалист уколол "Челси" за огромные летние траты, а наставник "синих" в ответ вспомнил, что "Ливерпуль" также недешево закупил свой победный состав (в первую очередь, речь об Алиссоне и Ван Дейке). Обе команды успешно начали чемпионат: "Ливерпуль" в результативном матче перестрелял "Лидс" (который и второй тур выдал в невероятно веселой атмосфере), а "Челси" добыл тяжелую победу над "Брайтоном". Вчера Лэмпард снова доверил место в старте двум новичкам Вернеру и Хаверцу. При этом Кай получил роль "фальшивой девятки", а Тимо вышел на левом фланге. Команды осторожно начали поединок – первый опасный удар болельщикам пришлось ждать долго. Кэпа решил добавить огня и побежал из ворот на перехват. К мячу испанский голкипер не успел, но партнеры подстраховали, когда Салах выкатывал на пустые ворота под удар Фирмино. "Ливерпуль" действовал активнее и постепенно наращивал преимущество. Гости начали регулярно доставлять мяч в чужую штрафную, однако оборона "синих" все нейтрализировала. "Челси" пытался отвечать быстрыми выпадами, которым, правда, не хватало остроты. Вернер протащил мяч через центр и аккуратно целил в угол, но немного не попал. Через несколько минут Тимо чудом не забил с паса Хаверца (пусть там и был офсайд).
Ключевой эпизод случился в конце первого тайма, когда Хендерсон вырезал классный пас на Мане. Кристенсен фатальными объятиями не пустил сенегальца к мячу и увидел перед собой красную карточку. "Челси" остался в меньшинстве на целый тайм. Фрэнк Лэмпард в попытках сохранить баланс снял с игры Хаверца и выпустил Томори. Юрген Клопп ответил, добавив креатива в центр поля – вместо Хендерсона вышел Тьягу Алькантара, который присоединился к клубу только два дня назад. "Ливерпуль" на старте второго тайма зажал "Челси" в их штрафной и забил быстрый гол благодаря отличной комбинации – Фирмино обыгрался с Салахом и накинул на голову Мане, а тот легко расстрелял ворота. Еще через 4 минуты Садио оформил дубль, воспользовавшись подарком Кепы (баск провалился под прессингом).
"Ливерпуль" доминировал, а "Челси" на время вообще исчез с поля. Лишь через 20 минут хозяева напомнили о себе дальним ударом Маунта – над перекладиной. Призрачные надежды на интригу появились, когда Вернер слева забежал в штрафную и подставился под фол Тьягу. Арбитр назначил пенальти, но Жоржиньо его не реализовал – Алиссон потянул фирменный удар капитана "Челси". До финального свистка "аристократы" создали еще пару полумоментов, однако хотя бы сократить отставание не сумели (Алиссон взял неплохой удар Абрахама). "Ливерпуль", играя в большинстве, все контролировал и спокойно довел дело до победы (Мане и Салах едва не устроили разгром). Мерсисайдцы с 6 очками присоединились к "Арсеналу", "Эвертона" и "Кристал Пэласу" на вершине турнирной таблицы.
Пока "Челси" не может реализовать потенциал своей банды!
Лондонцы стали хедлайнером летнего трансферного окна, закупившись на 200 млн фунтов. Конечно, нужно время, чтобы интегрировать в состав новичков. Возможно, не просто интегрировать, а вокруг них построить команду. Этот процесс точно затянется, ведь большинство из приобретенных футболистов сейчас имеют повреждения. Вернер и Хаверц готовы играть, но с первых матчей перенести свою эффективность образца Бундеслиги не могут. Фрэнк Лэмпард экспериментирует с их ролями. Кай неделю назад провалился в матче с "Брайтоном" на правом фланге, поэтому сегодня вышел в роли "фальшивой девятки" и выглядел заметно лучше (хотя настоящего Хаверца АПЛ еще не увидела и близко).
Timo Werner completed five take-ons against Liverpool, more than any other player on the pitch.— Squawka Football (@Squawka) September 20, 2020
A promising display in difficult circumstances. pic.twitter.com/ZXp8Zvh6h9
Вернер стартовал слева. "Челси" делал акцент на его фланг (63% атак в первой трети встречи), что легко объясняется – Александр-Арнольд любит задержаться в атаке, а ближний центрбэк Фабиньо вынужденно опустился в центр обороны. Тимо очень старался, пытался идти в дриблинг и обострять, но тотально терялся перед штрафной: раз отдал мяч Фабиньо, слабо пробил мимо цели, не забил почти в пустые ворота (момент с офсайдом). А пенальти заработал из-за неаккуратности Тьягу, ведь оборона все контролировала. "Челси" пытался выманивать "Ливерпуль" в прессинг, после чего в одну-две передачи мяч доставлялся в переднюю линию. "Синие" таким образом выбежали в несколько перспективных атак (в основном благодаря Канте, который классно протягивал мяч, выигрывал единоборства и действовал смелее всех партнеров), однако завершить их не удавалось. Без пенальти хозяева наработали на 4 удара (три из них, когда все в матче стало понятно) и 0.16 xG – очень слабо. Удаление отобрало у "Челси" любые шансы на успех, но и в полных составах команда выглядела "импотентной". Всего с первых двух туров не совсем понятно, каким хочет быть "Челси". Пожалуй, даже сам Лэмпард этого еще не знает. Очевидно одно – Кепе нужна замена. Как можно разыгрывать от голкипера, когда твой вратарь дарит мяч сопернику в двух метрах от ворот? Главный инсайдер современности Фабрицио Романо оперативно выстрелил информацией, что "Челси" уже подписал вратаря "Ренна" Эдуарда Мэнди. Кэпа может сматывать удочки?
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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