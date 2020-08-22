Банега объявил об уходе из "Севильи" после победы в Лиге Европы

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега после финального матча Лиги Европы против "Интера" (3:2) заявил, что покидает клуб.

"Я ухожу из клуба всей моей жизни, но я счастлив. Благодарен партнёрам за то, что очередная наша мечта стала реальностью. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты", - приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

32-летний Банега выступал за "Севилью" с 2014 по 2016 и с 2017 по 2020 год. С командой он трижды выигрывал Лигу Европы.

У хавбека истёк контракт с андалусийским клубом и он в качестве свободного агента уйдёт в саудовский "Аль-Шабаб".

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