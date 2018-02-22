Банега верит в выход "Севильи" в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега считает, что его команда имеет неплохие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что вчера "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" – 0:0.

"Мы по-прежнему имеем возможность пройти дальше. Мы постараемся этим шансом воспользоваться", - сказал он. | http://soccernews.ru