Банега возвращается в "Севилью"



Аргентинский полузащитник "Интера" Эвер Банега в ближайшее время перейдет в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Для оформления перехода футболисту осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с андалузцами контракт до лета 2020 года.

Напомним, что 28-летний Банега выступал за "Севилью" с 2014 по 2016 годы.

В прошлом сезоне аргентинец провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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