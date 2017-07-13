Банега: "Я совершил ошибку, уйдя из "Севильи"



Аргентинский полузащитник Эвер Банега доволен своим переходом в "Севилью" из "Интера".

"Человек всегда делает что-то по велению сердца. Я поступил также, но теперь могу сказать, что уход из "Севильи" был большой ошибкой. Теперь пришло время вернуться в команду", - приводит слова Банеги Football Italia.

29-летний Банега перешел в "Севилью" за 9 миллионов евро. Напомним, что хавбек играл за "Севилью" с 2014 по 2016 годы.

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