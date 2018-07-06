Банк России подготовил памятную монету к выходу национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

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Банк России подготовил памятную монету к выходу национальной сборной в полуфинал ЧМ-2018

Банк России подготовил памятную монету к выходу национальной сборной в полуфинал домашнего Чемпионата Мира 2018 года.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!" - говорится в публикации банка в твиттере.

Напомним, что за путёвку в 1/2 финала ЧМ-2018 сборной России предстоит поспорить с Хорватией. Матч состоится завтра в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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